نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر يتجه تجديد عقود خماسي ناري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إدارة نادي النصر تعمل على تجديد عقود 5 لاعبين في صفوف الفريق الأول لكرة القدم قبل انتهاء عقودهم ودخول فترة الحرية التعاقدية، التي تسمح لهم بالانضمام لأي نادٍ دون الحاجة لموافقة النادي الأصفر.

النصر يتحرك لتجديد عقود 5 لاعبين

وأفادت صحيفة "الرياضية" السعودية أن الإدارة النصراوية تعمل جاهدة على تجديد عقود خمسة لاعبين مفترضين بالفريق وهم عبدالإله العمري، سامي النجعي، أيمن يحيى، علي الحسن، ومحمد مران، بهدف الحفاظ على استقرار الفريق العاصمي.

وأشارت الصحيفة إلى بدء المفاوضات لتمديد عقود هؤلاء اللاعبين، حيث تقترب عقودهم من الانتهاء نهاية الموسم الحالي.

تقدّمت الإدارة بعروض للاعبين عبدالإله العمري وأيمن يحيى، حيث تسير المفاوضات نحو التوصل إلى اتفاقات نهائية بشأن تجديد العقود.

وتسعى الإدارة إلى الاحتفاظ بخدمات خالد الغنام وتمديد عقده، فيما يظل مستقبل وليد عبدالله ومحمد قاسم غير مؤكد بعد، وتبقى نية الإدارة حول مستقبل الثنائي دون تأكيدات حتى اللحظة.