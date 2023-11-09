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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مسؤولو نادي الاتحاد، بقيادة رئيس النادي أنمار الحائلي، خبرًا سارًا لمشجعي "العميد" اليوم الأربعاء، حيث شهدت حالة المدافع المصري أحمد حجازي تطورًا إيجابيًا.

بشرى سارة لجماهير اتحاد جدة بشأن احمد حجازي

نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" مقطع فيديو يُظهر مشاركة أحمد حجازي في التدريبات الجماعية لفريق "العميد".

أكد مسؤولو النادي أن حجازي انضم للتدريبات الجماعية بعد إكماله بنجاح برنامج التأهيل، في استجابة لإصابته الخطيرة بقطع في الرباط الصليبي بنهاية الموسم الماضي.

حيث تعرض حجازي لإصابة خطيرة بقطع في الرباط الصليبي للركبة في الجولة قبل الأخيرة من الموسم الماضي 2022-2023 أمام الفيحاء، وخضع لعملية جراحية في الأسبوع الأول من شهر يونيو، مما يعني مرور نحو 5 أشهر على الإصابة.

وأوضح الإعلامي الرياضي علاء سعيد أن حجازي بدأ مشاركته في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي، حيث يتم تجهيزه للمشاركة في كأس العالم للأندية وبطولة دوري أبطال آسيا.

رغم تعاقد النادي مع الإيطالي لويز فيليبي كبديل للمدافع المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، فإن الاتحاد يحتفظ بخيار إشراك أحمد حجازي في المسابقات الخارجية.

خططت إدارة الاتحاد لإعادة حجازي إلى التشكيلة من جديد، مستعدة لمشاركته في كأس العالم للأندية، التي ستقام في المملكة العربية السعودية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.