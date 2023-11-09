أرسنال يضرب إشبيلية بثنائية نظيفة في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة -

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال فوزًا مهمًا على نظيره فريق إشبيلية الإسباني، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

والتقى نادي أرسنال أمام نظيره فريق إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أحداث مباراة أرسنال أمام إشبيلية في دوري الأبطال

افتتح التسجيل لمصلحة نادي أرسنال اللاعب ليونالردو تروسارد في الدقيقة 29 من الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من بوكايو ساكا، ثم أضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أرسنال عند النقطة 9، يحتل بها صدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين يظل إشبيلية في المركز الرابع برصيد نقطتين.