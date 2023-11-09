نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال أمام إشبيلية اليوم الأربعاء 8-11-2023 في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال، على نظيره فريق إشبيلية الإسباني، بهدفين مقابل لا شيء، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

والتقى نادي أرسنال أمام نظيره فريق إشبيلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة أرسنال أمام إشبيلية في دوري الأبطال

افتتح التسجيل لمصلحة نادي أرسنال اللاعب ليونالردو تروسارد في الدقيقة 29 من الشوط الأول، بعد تمريرة رائعة من بوكايو ساكا، ثم أضاف بوكايو ساكا الهدف الثاني في الدقيقة 64 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد أرسنال عند النقطة 9، يحتل بها صدارة جدول ترتيب المجموعة، في حين يظل إشبيلية في المركز الرابع برصيد نقطتين.