بايرن ميونيخ يحقق فوزًا مثيرًا على جالطة سراي في دوري أبطال أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ فوزا هاما على نظيره جالطة سراي بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء الموافق الثامن من شهر نوفمبر الجاري، على أرضية ملعب أليانزا في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2023-2024.

وبهذه النتيجة يتأهل الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونيخ إلى دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية، بعدما احتل صدارة ترتيب مجموعته برصيد 12 نقطة.



نتيجة وتفاصيل مباراة بايرن ميونيخ ضد جالطة سراي اليوم في دوري أبطال أوروبا



شهد الشوط الأول من المباراة، العديد من الفرص الضائعة لصالح بايرن ميونيخ، وتعرض جمال موسيالا لاعب البافاري للإصابة في الدقيقة 40 ودخل بدلا منه توماس مولر.

وسجل النجم الإنجليزي هاري كين لاعب فريق بايرن ميونيخ هدفين فوز البافاري في اللقاء بالدقائق 82،86 على التوالي.



وأحرز سيدريك باكامبو هدف تقليص الفارق لصالح فريقه جالطة سراي بالدقيقة 3+90 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بفوز بايرن ميونيخ بنتيجة 2-1.

جدول ترتيب مجموعة بايرن ميونيخ بعد الفوز أمام جالطة سراي



1- بايرن ميونيخ، 12 نقطة

2- جالطة سراي، 4 نقاط

3- مانشستر يونايتد، 4 نقاط

4- كوبنهاجن، نقطتين.