صافرة مصرية تقود قمة تونس في دوري أبطال إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، عن طاقم حكام مباراة الترجي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

طاقم تحكيم مباراة الترجي والنجم

وأسند الاتحاد قيادة المباراة الحكم الدولي محمد عادل، ويعاونه كلا من سامي هلهل مساعد أول، هاني عبد الفتاح مساعد ثان، بينما يتواجد إبراهيم نور الدين حكما رابعا.

ورغم الازمات التي أحاطت الحكام، إلا أنهم يسجلون تواجد قوي في المحافل الخارجية.

وتقام المباراة على على الملعب الاولمبي حمادي العقربي برادس، في الخامس والعشرون من الشهر الجاري.

ويخوض الترجي مباراته بحثا عن العودة لمنصات التتويج، بينما يسعى النجم لعودة قوية بعد غيابه عن المشاركات المواسم الماضية، في البطولة.