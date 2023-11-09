نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بين الأهلي والزمالك.. "أسد عليّ وفي الحروب نعامة".. 3 أسرار وراء اختلاف بيراميدز أمام القطبين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتعجب الجميع من مستوى فريق بيراميدز المختلف دائما في مباراتي قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، حيث يظهر السماوي بشكل قوي للغاية في جميع مواجهاته أمام زعيم إفريقيا، النادي الأهلي، وذلك ما تشير إليه الأرقام والمباريات التي جمعت بين الفريقين.

ولكن حين ترى نفس الفريق أمام الزمالك، رغم ظهوره بمستويات قوية أيضا، إلا أن الاختلاف والرغبة تظهر بشكل واضح أقل من نظيرتها أمام الأهلي، وذلك ما تحدث عنه سابقا نجوم كرة القدم ومتابعي الساحرة المستديرة في جمهورية مصر العربية.

تاريخ مواجهات بيراميدز والزمالك

ويكتسح اللون الأبيض بشكل كبير مواجهات بيراميدز، حيث تواجه الفريقان في 18 مباراة، حقق بهم الفارس الأبيض

الفوز في 11 مواجهات، بينما اكتفى بيراميدز بالفوز في مواجهتين فقط في حين انتهت 5 مباريات بنتيجة التعادل.

تاريخ مواجهات بيراميدز والأهلي

بينما جاءت نتائج بيراميدز أمام الأهلي مختلفة تماما، حيث التقى الفريقان في 19 مباراة بين الدوري المصري وكأس مصر والسوبر المصري، وللأحمر الغلبة بشكل قريب، حيث حقق الانتصار في 9 مباريات، بينما فاز بيراميدز في 6 مواجهات، وحسم التعادل 4 مباريات.

أسباب اختلاف مستوى بيراميدز بين الأهلي والزمالك

فسر محللي ومتابعي كرة القدم، تلك الظاهرة في بعض الطرق التي تبرز مواجهة بيراميدز والأهلي دائما، بشكل مثير وحاسم وكأنه نهائي بطولة، بعض تدهور الأوضاع بين الجانبين في السنوات الماضية.

1- الخلاف الذي ظهر منذ سنوات بين إدارة الناديين وضم بيراميدز للاعبين محليين ومحترفين من الطراز الرفيع، لينافس الأهلي بقوة في السنوات القادمة، وذلك ما تحقق داخل الملعب في العديد من المواجهات.

2- الأمر الأكثر سببا في الكراهية بين الجانبين، هو تعاقد بيراميدز مع العديد من نجوم الأهلي بطريقة الإغراء بالمال، وهدم شوكة الانتماء، بعد أن أصبحت كرة القدم صناعة ضخمة لا تعترف إلا بلغة الاحتراف، ليضم الفريق السماوي كل من، عبد الله السعيد، وشريف إكرامي وأحمد فتحي ورمضان صبحي من القلعة الحمراء.

3- الخلافات الإدارية التي تشهدها دائما المباراة خارج الخطوط بين الأجهزة الفنية، والتي كانت أبرزها، المدير التنفيذي لبيراميدز ممدوح عيد، ومدير الكرة بالأهلي السابق.