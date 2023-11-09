نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وهلسنكي اليوم الخميس 9-11-2023 في دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي آينتراخت فرانكفورت ضيفًا ثقيلًا على نظيره هلسنكي مساء اليوم الخميس 9-11-2023 على ملعب "هلسنكي الأولمبي"، في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هلسنكي

ويحتل آينتراخت فرانكفورت وصافة المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز في مباراتين وخسارة لقاء، فيما يتذيل فريق هلسنكي الترتيب برصيد نقطة واحدة، بعد التعادل في لقاء وخسارة مباراتين.

تبدأ أحداث مباراة آينتراخت فرانكفورت وهلسنكي اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هلسنكي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هلسنكي مساء اليوم الخميس، عبر قنواتها المشفرة.