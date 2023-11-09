5 أسباب مكنت الزمالك من قهر بيراميدز والتأهل لنهائي كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة -

حسم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تأهله رسميًا إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر بعد الفوز على نظيره الزمالك في المباراة التي جمعتهما مساء الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة.

وتغلب فريق الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح، بعد مباراة ماراثونية انتهي وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3، ليتأهل الفريق السماوي لملاقاة الأهلي في نهائي كأس مصر.

أسباب فوز الزمالك وتأهله لكأس مصر

- فرص بيراميدز الضائعة

لم يستغل فريق بيراميدز الفرص العديدة التي سنحت له في الشوط الأول والتي كانت كفيلة بحسم المباراة مبكرًا أمام الزمالك وتخاذل لاعبيه في إنهاء الهجمات بشكل جيد مما أعطى الفريق الأبيض الفرصة للتعادل أكثر من مرة حتى ذهبت المباراة لركلات الترجيح والتي حسمها الأبيض.

- تغييرات الزمالك

ساهمت التغييرات التي أجراها معتمد جمال مدرب الزمالك في تحسين أداء الفريق الأبيض بشكل كبير خاصة ناصر منسي والذي صنع هدفًا وسجل آخر بالإضافة لتسجيله ركلة جزاء، وسامسون أكينولا الذي سجل هدفًا أيضًا ولعبت هذه التغييرات دورًا في فوز الأبيض اليوم وتأهله لنهائي كأس مصر

- طرد أحمد توفيق

أثر طرد أحمد توفيق بشكل كبير على أداء لاعبي فريق بيراميدز في المباراة ورغم أن الفريق السماوي نجح في التقدم أكثر من مرة بعد طرده ولكنه لم يستطيع الحفاظ على تقدمه ونجح الزمالك في التعادل.

- روح الفانلة البيضاء

لعبت الروح القتالية والعزيمة القوية للاعبي الزمالك دورًا كبيرًا في انتصار الفريق الأبيض حيث ظل اللاعبين يحاولون إدراك التعادل حتى نجحوا في خطف هدف قاتل بالدقيقة 92 لتذهب المباراة للأشواط الإضافية ثم ركلات الترجيح والتي حسمها الأبيض.

- تألق محمد عواد

حارس مرمى الزمالك يعد من أسباب انتصار الفريق الأبيض اليوم وذلك بعدما تصدى للركلة الأخيرة لـ بيراميدز والذي تقدم لتسديدها مصطفى فتحي ليمنح فريقه بطاقة التأهل لنهائي كأس مصر.