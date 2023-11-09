نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد القنوات المفتوحة والناقلة لإذاعة مباراة فريق أهلي جدة ضد نظيره فريق ضمك في المباراة التي سوف تجمع بينهما مساء اليوم في إطار مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي.

وتبدأ أحداث المباراة مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 25 نقطة، فيما يتواجد ضمك في المركز الحادي عشر برصيد 14 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة أهلي جدة ضد نظيره فريق ضمك اليوم الخميس عبر شبكة قنوات SSC الرياضية وإليكم ترددها:-

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6.

تردد قنوات SSC على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.