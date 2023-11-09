نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالقوة الضاربة.. تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة ضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة مع نظيره فريق ضمك مساء اليوم الخميس، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من دوري روشن السعودي.

وتقام المباراة على ملعب الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية مساء اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة.

ويمتلك الفريق الأول لكرة القدم بنادي أهلي جدة 25 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي هذا الموسم 2023-2024.

ومن المتوقع أن يدخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي مباراة ضمك اليوم الخميس بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: بسام الحريجي - فهد الحمد - ريان حامد - عبد الله العمار.

خط الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه - جابري فيجا.

خط الهجوم: ماكسيمان - فراس البريكان - رياض محرز.