نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أستون فيلا وإي زد ألكمار في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أستون فيلا الإنجليزي ضد نظيره إي زد ألكمار الهولندي، في منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
موعد مباراة أستون فيلا ضد ألكمار في دوري المؤتمر الأوروبي
ويستعد فريق أستون فيلا لمواجهة نظيره إي زد ألكمار، اليوم الخميس 9 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.
وستلعب مباراة فريق أستون فيلا ضد نظيره ألكمار، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلا بارك.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أستون فيلا وألكمار في دوري المؤتمر الأوروبي
ويوجد مجموعة من القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة أستون فيلا وألكمار اليوم في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي وهي كالآتي:
قناة ARD Das Erste HD الألمانية
التردد: 11493 أفقي
معدل الترميز: 22000
القمر: Astra 19.2°e
قناة ZDF الألمانية
التردد:11954 أفقي
التردد 11836 أفقي
معدل الترميز: 27500
القمر: Astra 19.2°e
قناة Idman
التردد: 11169 أفقي
معدل الترميز: 20400
القمر: AzerSpace 46°E
قناة IRIB Tv3
التردد: 11900 عمودي
معدل الترميز: 27500
القمر: Badr 26°E