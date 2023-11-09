نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أستون فيلا وإي زد ألكمار في دوري المؤتمر الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يقدم لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أستون فيلا الإنجليزي ضد نظيره إي زد ألكمار الهولندي، في منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة أستون فيلا ضد ألكمار في دوري المؤتمر الأوروبي

ويستعد فريق أستون فيلا لمواجهة نظيره إي زد ألكمار، اليوم الخميس 9 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وستلعب مباراة فريق أستون فيلا ضد نظيره ألكمار، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلا بارك.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة أستون فيلا وألكمار في دوري المؤتمر الأوروبي

ويوجد مجموعة من القنوات المفتوحة التي ستنقل مباراة أستون فيلا وألكمار اليوم في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي وهي كالآتي:

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493 أفقي

معدل الترميز: 22000

القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954 أفقي

التردد 11836 أفقي

معدل الترميز: 27500

القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman

التردد: 11169 أفقي

معدل الترميز: 20400

القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900 عمودي

معدل الترميز: 27500

القمر: Badr 26°E