تشكيل أستون فيلا المتوقع لمواجهة إي زد ألكمار في دوري المؤتمر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة -

يستعرض لكم موقع دوت الخليج الرياضي في السطور التالية، تشكيل فريق أستون فيلا الإنجليزي المتوقع، لمواجهة نظيره إي زد ألكمار الهولندي، في منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة أستون فيلا ضد ألكمار في دوري المؤتمر الأوروبي



ويستعد فريق أستون فيلا لمواجهة نظيره إي زد ألكمار، اليوم الخميس 9 نوفمبر، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.



وستلعب مباراة فريق أستون فيلا ضد نظيره ألكمار، اليوم في منافسات دور المجموعات من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي، في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة، على ملعب فيلا بارك.

تشكيل أستون فيلا المتوقع لمباراة اليوم

ومن المتوقع أن يبدأ فريق أستون فيلا مباراة اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارتينيز.

خط الدفاع: كاش، كونسا، توريس، لوكاس دين.

خط الوسط: ماكجين، كمارا، دوجلاس، زانيولا.

خط الهجوم: موسى ديابي، واتكينز.