ثبت الآن مجانًا.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - يستعرض لكم موقع "دوت الخليج الرياضي" خلال السطور التالية، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتولوز اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر نوفمبر الجاري، على ملعب "ستاد دي تولوز"، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي 2023-2024.

موعد مباراة ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبي

ومن المقرر أن يطلق الحكم صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

ويتواجد ليفربول في المجموعة الخامسة رفقة كلًا من تولوز الفرنسي، لاسك لينز النمساوي، أونيون سان جيلواز البلجيكي، وجاءت ترتيب المجموعة كالتالي:-

1- ليفربول، 9 نقاط.

2- أونيون سان جيلواز، 4 نقاط.

3- تولوز، 4 نقاط.

4- لاسك لينز، دون نقاط.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وتولوز في الدوري الأوروبي

ويمكن متابعة أحداث ليفربول وتولوز اليوم الخميس في الجولة الرابعة من الدورى الأوروبي، عبر العديد من القنوات المفتوحة والمجانية، وهما:-

قناة BeIN Sports 1 HD

التردد: 11013، القمر الصناعي: نايل سات، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، تصحيح الخطأ: 3/2.

قناة ARD Das Erste HD الألمانية

التردد: 11493، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 22000، القمر: Astra 19.2°.

قناة ZDF الألمانية

التردد:11954، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر: Astra 19.2°e.

قناة Idman

التردد: 11169، الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Tv3

التردد: 11900، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Badr 26°E.

قناة 3 Sport

التردد: 11293، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 1.

قناة Iran 3

التردد: 11555، الاستقطاب: عمودي، معدل الترميز: 30000، القمر: Intelsat 902.