نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة برايتون وأياكس اليوم الخميس 9-11-2023 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاقي ومتابعي كرة القدم الأوروبية نحو موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون ضد نظيره نادي أياكس أمستردام الهولندي في الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

ما موعد مباراة برايتون ضد أياكس في الدوري الأوروبي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون نظيره نادي أياكس أمستردام الهولندي مساء اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 في الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا المباراة المرتقبة بين نادي برايتون الإنجليزي ضد نظيره أياكس أمستردام الهولندي في الدوري الأوروبي.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برايتون ضد اياكس في الدوري الأوروبي

تذاع أحداث مباراة برايتون ضد اياكس عبر قناة بي إن سبورتس 2 القطرية الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الأوروبي عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

ما هو جدول ترتيب المجموعة الثانية من الدوري الأوروبي؟

مارسيليا، 5 نقاط

برايتون، 4 نقاط

ايك أثينا، 4 نقاط

أياكس أمستردام، نقطتان