نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة برايتون وأياكس في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث قطاع كبير من عشاقي ومتابعي كرة القدم الأوروبية عبر محركات البحث جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة برايتون ضد نظيره أياكس أمستردام الهولندي في الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

تردد القنوات الناقلة لمباراة برايتون ضد نظيره أياكس في الدوري الأوروبي

تذاع أحداث مباراة برايتون ضد اياكس عبر قناة بي إن سبورتس 2 القطرية الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الأوروبي عبر الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

تردد القناة: 11013.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد قناة بي ان سبورت عرب سات

التردد: 11547.

القمر الصناعي: عرب سات.

الإستقطاب: أفقي H.

معدل الترميز 27500.

تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباريات الدوري الأوروبي

قناة ARD Das Erste HD الألمانية، التردد: 11493 أفقي، معدل الترميز: 22000، القمر: Astra 19.2°e

قناة ZDF الألمانية، التردد:11954 أفقي، التردد 11836 أفقي، معدل الترميز: 27500، القمر: Astra 19.2°e

قناة Idman، التردد: 11169 أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E

قناة AZ Tv، التردد: 11169 أفقي، معدل الترميز: 20400، القمر: AzerSpace 46°E

قناة IRIB Tv3، التردد: 11900 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Badr 26°E

قناة Armenia Region، التردد: 11109 عمودي، معدل الترميز: 3407، القمر: Eutelsat 36°E

قناة 3 Sport، التردد: 11293 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 1

قناة Iran 3، التردد: 11555 عمودي، معدل الترميز: 30000، القمر: Intelsat 902

قناة Comedy TV، التردد: 11174 عمودي، معدل الترميز: 28800، القمر: AzerSpace 46°E

قناة Negaah Tv، التردد: 11231 عمودي، معدل الترميز: 27500، القمر: Afghansat 48°E

ما موعد مباراة برايتون ضد أياكس في الدوري الأوروبي؟

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي برايتون نظيره نادي أياكس أمستردام الهولندي مساء اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 في الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة التاسعة إلا ربع مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات.

يستضيف ملعب يوهان كرويف أرينا المباراة المرتقبة بين نادي برايتون الإنجليزي ضد نظيره أياكس أمستردام الهولندي في الدوري الأوروبي.