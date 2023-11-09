نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. الزمالك يستهدف صفقتين في يناير وهذا موقفه من السوبر المصري.. أسباب الفوز على بيراميدز وليفربول يتصدر مواجهات الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخمي 9-11-2023 في السطور التالية:

نشرة صباح الكورة اليوم

وتأتي نشرة صباح الكورة اليوم وفق ما يلي:

الزمالك يستهدف صفقتين في يناير

الزمالك

تواصل إدارة نادي الزمالك، مناقشة بعض المتطلبات الهامة، التي يرغب الجهاز الفني للقلعة البيضاء في توفيرها في الفترة القادمة، لتدعيم صفوف الفريق ببعض اللاعبين المميزين، لعودة الفارس الأبيض من جديد إلى وضعه الطبيعي، عقب مواسم التخبط الأخيرة.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في حسم تأهله إلى نهائي بطولة كأس مصر، وحجز تذكرة المواجهة الأخيرة أمام الأهلي، عقب تخطي حاجز نادي بيراميدز العنيد في دور نصف النهائي، بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، بركلات الجزاء الترجيحية.

وصرح الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90":" أن نادي الزمالك فتح التفاوض مع حارس مرمى وظهير أيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة".

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هل يشارك الزمالك في السوبر المصري؟

الزمالك

وصرح عامر حسين المشرف على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم:" أن نادي الزمالك لم يقوم بعرض أو تقديم أي طلب رسمي حتى الآن المشاركة في كأس السوبر المصري في الإمارات بنسخته الجديدة".

وواصل عامر حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: " وقت ما يصل جواب رسمي من نادي الزمالك للمشاركة في بطولة السوبر المصري بعد تأهله إلى نهائي كأس مصر، سيتم الرد بشكل رسمي بما تحمله اللائحة".

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5 أسباب مكنت الزمالك من قهر بيراميدز

الزمالك وبيراميدز

وتغلب فريق الزمالك على نظيره بيراميدز بنتيجة 5 – 4 بركلات الترجيح، بعد مباراة ماراثونية انتهي وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 3-3، ليتأهل الفريق السماوي لملاقاة الأهلي في نهائي كأس مصر.

1- فرص بيراميدز الضائعة

لم يستغل فريق بيراميدز الفرص العديدة التي سنحت له في الشوط الأول والتي كانت كفيلة بحسم المباراة مبكرًا أمام الزمالك وتخاذل لاعبيه في إنهاء الهجمات بشكل جيد مما أعطى الفريق الأبيض الفرصة للتعادل أكثر من مرة حتى ذهبت المباراة لركلات الترجيح والتي حسمها الأبيض.

2- تغييرات الزمالك

ساهمت التغييرات التي أجراها معتمد جمال مدرب الزمالك في تحسين أداء الفريق الأبيض بشكل كبير خاصة ناصر منسي والذي صنع هدفًا وسجل آخر بالإضافة لتسجيله ركلة جزاء، وسامسون أكينولا الذي سجل هدفًا أيضًا ولعبت هذه التغييرات دورًا في فوز الأبيض اليوم وتأهله لنهائي كأس مصر.

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صافرة مصرية تقود قمة تونس في دوري أبطال إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم حكام مباراة الترجي والنجم الساحلي في دوري أبطال إفريقيا.

وأسند الاتحاد قيادة المباراة الحكم الدولي محمد عادل، ويعاونه كلا من سامي هلهل مساعد أول، هاني عبد الفتاح مساعد ثان، بينما يتواجد إبراهيم نور الدين حكما رابعا.

ليفربول يتصدر مباريات الدوري الأوروبي

ويستعد ليفربول الإنجليزي بقيادة النجم المصري محمد صلاح، لمواجهة تولوز الفرنسي ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للدوري الأوروبي.