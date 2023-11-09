نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقف صلاح.. تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تولوز في الدوري الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره تولوز الفرنسي، مساء اليوم على ملعب "ستاد دي تولوز"، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تقام أحداث المباراة اليوم الخميس الموافق 9 من شهر نوفمبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبو ظبي، السادسة إلا ربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة تولوز في الدوري الأوروبي

ومن المتوقع أن يتواجد الدولى المصري محمد صلاح على دكة بدلاء الفريق الأحمر في مباراة اليوم أمام فريق تولوز، وجاء التشكيل كالتالي:-

في حراسة المرمى: كايمهين كيليهر.

في خط الدفاع: كوستاس تسيميكاس - جويل ماتيب - جو جوميز - ترنت ألكساندر آرنولد.

في خط الوسط: كورتيس جونز - واتارا إندو - ريان جرافنبرخ.

في خط الهجوم: كودي جاكبو - داروين نونيز - هارفي إليوت.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وتولوز اليوم في الدوري الأوروبي

ويمكن متابعة مباراة الفريق الإنجليزي ونظيره الفرنسي في الدوري الأوروبي، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري والوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبالتحديد على شاشة قناة BeIN Sport 1 HD.

ترتيب المجموعة الخامسة

1- ليفربول، 9 نقاط.

2- أونيون سان جيلواز، 4 نقاط.

3- تولوز، 4 نقاط.

4- لاسك لينز، دون نقاط.