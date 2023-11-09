الرياضة

الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: ريال مدريد فريد في أوروبا.. وآس: ​ليفاندوفسكي​ مختفي.. ذا صن: رجال تين هاج يسقطون

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: ريال مدريد فريد في أوروبا.. وآس: ​ليفاندوفسكي​ مختفي.. ذا صن: رجال تين هاج يسقطون في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 9-11-2023

الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف الأوروبية وفق ما يلي:

ماركا

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ريال 3-0 براجا.. فريد من نوعه في اوروبا
فوز سوسيداد امام بنفيكا

 آس

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الريال يفوز امام براجا
فوز ​سوسييداد​ وخسارة ​اشبيلية​
​ليفاندوفسكي​ مختفي

 كورييري ديلو سبورت

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الثور الهداف لاوتارو..شيء ساحر 14 هدف في 15 مباراة
تعادل مخيب لنابولي امام يونيون برلين
​مورينيو​ يرد بقوة على ​ساري​

ذا صن

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كوبنهاجن يفعلها
كوبنهاجن 4-3 يونايتد
رجال تين هاج يسقطون إلى اسفل المجموعة بعد ان اضاعوا تقدمهم في مناسبتين بعد طرد راشفورد


 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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