كوبنهاجن يفعلها كوبنهاجن 4-3 يونايتد رجال تين هاج يسقطون إلى اسفل المجموعة بعد ان اضاعوا تقدمهم في مناسبتين بعد طرد راشفورد

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الخميس الموافق 9-11-2023

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. ماركا: ريال مدريد فريد في أوروبا.. وآس: ​ليفاندوفسكي​ مختفي.. ذا صن: رجال تين هاج يسقطون في المقال التالي

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012