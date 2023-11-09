موقف مرموش.. تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع لمواجهة هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - استقر دينو توبمولر، المدير الفني لنادي آينتراخت فرانكفورت، بنسبة كبيرة على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة هلسنكي في المباراة التي ستجمع الفريقين اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 في الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت أمام هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي

تنطلق صافرة البداية لمباراة آينتراخت فرانكفورت وهلسنكي اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل آينتراخت فرانكفورت المتوقع لمواجهة هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي

حراسة المرمى: كيفين تراب.

خط الدفاع: ويليام باتشو، روبن كوش، توتا.

خط الوسط: إيريك إبيمبا، إلياس السخيري، هوجو لارسون، فيليب ماكس.

خط الهجوم: عمر مرموش، أنسجار كناوف، فارس شايبي.

القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت أمام هلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي

يمكنكم مشاهدة مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هلسنكي مساء اليوم الخميس 9-11-2023، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.