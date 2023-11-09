نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول مباريات الخميس في دوري القسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم الخميس في الثانية والنصف ظهرا منافسات الجولة الرابعة لمجموعتى القاهرة والقناة المجموعة الثانية بدورى القسم الثاني ب، بإقامة 8 مباريات قوية ومرتقبة.



المجموعة الثالثة



1- منتخب السويس مع المريخ



يشهد نادي منتخب السويس لقاء صعب بين فريق منتخب السويس صاحب المركز الرابع بقيادة سعد فاروق برصيد 4 نقاط مع فريق المريخ صاحب المركز الثاني بقيادة محمد ياسين برصيد 5 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق المريخ على فريق نجمة سيناء برباعية مقابل هدفين بينما حصل فريق منتخب السويس على راحة.



2- النصر مع جنوب سيناء



على ملعب نادي النصر يلتقي فريق النصر صاحب المركز الثالث بقيادة اشرف توفيق برصيد 5 نقاط مع فريق جنوب سيناء صاحب المركز السادس بقيادة باسم الفار برصيد 4 نقاط.



وشهدت الجولة الماضية فوز فريق النصر على فريق شباب العريش بهدفين مقابل هدف بينما تعادل فريق جنوب سيناء مع فريق العبور بهدف لمثله.



3- نجمة سيناء مع الشمس



يستضيف ملعب نادي ابو صقيل لقاء بين فريق نجمة سيناء صاحب المركز السابع بقيادة محمد قاعود برصيد نقطة مع فريق الشمس صاحب المركز الخامس بقيادة طه شحاته برصيد 4 نقاط.

وشهدت الجولة الماضية فوز فريق الشمس على فريق مستقبل سبورت بهدفين نظيفين بينما تلقي فريق نجمة سيناء الهزيمة من فريق المريخ برباعية مقابل هدفين.



4- مستقبل سبورت مع شباب العريش



على ملعب جويل سبورت زهراء مدينه نصر يلعب فريق مستقبل سبورت صاحب المركز الثامن بقيادة محمد حسن برصيد نقطة مع فريق شباب العريش صاحب المركز الاخير بقيادة عبد الله رستم دون نقاط.

وشهدت الجولة الماضية هزيمة فريق مستقبل سبورت من فريق الشمس بهدفين نظيفين بينما تلقي فريق شباب العريش الهزيمة من فريق النصر بهدفين مقابل هدف.



المجموعة الرابعة



1- الو ايجيبت مع الإنتاج الحربي



- يصطدم فريق الو ايجيبت صاحب المركز الخامس بقياده احمد ابراهيم برصيد 4 نقاط بفريق الانتاج الحربي صاحب المركز السابع بقيادة مصطفى عبده

برصيد 3 نقاط.



2-تيم إف سي مع كهرباء الإسماعيلية



وعلى ملعب البلاستيك بشبرا الخيمه يستضيف فريق تيم اف سي صاحب المركز الرابع بقياده ياسر السيد برصيد 4 نقاط فريق كهرباء الإسماعيلية بقياده ياسر الكناني صاحب الصداره برصيد 6 نقاط في مباراه ساخنه.



3- بور فؤاد مع اتحاد الشرطة



ويستدرج فريق بورفواد صاحب المركز الرابع بقيادة احمد العجوز فريق اتحاد الشرطه وصيف المجموعة بقياده محمد جمال في مواجهه ساخنه يدخل الفريقان برصيد 4 نقاط.



4- بورتو السويس مع ايسترن كومباني



يحل فريق ايسترن كومباني صع المركز السادس بقيادة خالد اينو ضيفًا على فريق بورتو السويس متذيل المجموعة بقيادة محمد خلف يدخل الفريقان اللقاء برصيد 3 نقاط.

المجموعة الثالثة



1-العبور 7 نقاط

2-المريخ 5 نقاط

3-النصر 5 نقاط

4-منتخب السويس4نقاط

5- الشمس 4 نقاط

6-جنوب سيناء4نقاط

7- نجمه سيناء نقطة

8- مستقبل سبورت نقطة

9- شباب العريش دون نقاط

المجموعة الرابعة



1 كهرباء الاسماعيلية 6 نقاط

2- اتحاد الشرطة 4 نقاط

3-تيم اف سي 4 نقاط

4- بورفؤاد 4 نقاط

5- الو ايجيبت 4 نقاط

6-ايسترن كومباني3 نق

7- الإنتاج الحربي3 نقاط

8- مصر للتامين3 نقاط

9- بورتو السويس 3 نقاط