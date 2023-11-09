نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب الفوز على براجا.. أنشيلوتي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح فريق ريال مدريد الإسباني في تحقيق الفوز على نظيره فريق سبورتنج براجا البرتغالي بثلاثية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو معقل فريق ريال مدريد، في إطار مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

أنشيلوتي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا

وحقق المدير الفني الإيطالي لفريق ريال مدريد كارلو أنشيلوتي رقما قياسيا جديدا في مشواره التدريبي، على مقعد القيادة الفنية لفريق ريال مدريد، حيث وصل أنشيلوتي للرقم 116 من الفوز بالمباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعد أنشيلوتي على صدارة ترتيب المدربين الأكثر تحقيقا للفوز في مباريات دوري أبطال أوروبا، متخطيا المدرب الاسكتلندي السير ألكسندر تشابمان فيرغسون، صاحب الـ115 فوزا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتولى أنشيلوتي القيادة الفنية لفريق ريال مدريد الإسباني منذ موسم 2021 وينتهي عقده مع الفريق الملكي بنهاية الموسم الجاري.

وحصل أنشيلوتي على بطولة دوري أبطال أوروبا 4 مرات سابقة، بواقع مرتين مع فريق ميلان الإيطالي، ومرتين مع فريق ريال مدريد الإسباني.

ويحتل فريق ريال مدريد صدارة المجموعة الثالثة برصيد 12 نقطة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويقع الفريق الملكي بجوار كل من:

سبورتنج براجا البرتغالي، نابولي الإيطالي، يونيون برلين الألماني.