نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محتاج آلة حاسبة.. زد الأكثر حصولًا على ضربات جزاء هذا الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



يُعد فريق زد الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز، هو اكثر فريق حصل على ضربات جزاء هذا الموسم حتى وقتنا هذا، على عكس ثنائي الدوري الذي لم يحصل أي منهما على أي ضربة جزاء في الدوري المصري.



وقد حصل فريق زد الصاعد حديثًا للدوري المصري، على 5 ركلات جزاء حتى الآن، ومن بينهما مباراة شهدت، احتساب الحكم 4ركلات جزاء لصالح زد في لقاء جمع بينه وبين المقاولون العرب.



وسُميت هذه المباراة بمهرجان ركلات الجزاء، وكسر اللقاء رقمًا قياسيًا هذا الموسم في احتساب ركلات الجزاء بالدورى.



ولم تعُد هذه المباراة الأول التي يحتسب فيها الحكم أكبر عدد من ركلات الجزاء عبر التاريخ، حيث أن هذا الحدث كان غائبًا عن الملاعب الرياضية منذ 24سنه.



وعلى الجانب الأخر لم يحصل ثنائي الدوري المصري "بيراميدز، والأهلي"، أي منهما على ركلات الجزاء في دوري نايل حتى الأن، على عكس باقي الفرق.

وقد نجح فريق زد في الصعود رسميًا للدوري المصري الممتاز موسم 2023-2024، عقب تصدره جدول ترتيب المجموعة الثانية "القاهرة والقناة"، بدوري القسم الثاني.



تأسيس نادي زد الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز



وقد انشأت شركة مصر لكرة القدم، نادٍ زد، في نوفمبر عام 2009، واطلقت عليه اسم نادي مصر، ثم تأهل إلى دوري الدرجة الثانية عام 2014 وصعد للدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه عام 2019.



في سبتمبر 2019، استحوذ رجل الأعمال نجيب ساويرس، على شراء نادي إف سي مصر، الصاعد حاليًا في دوري الدرجة الأولى المصري لكرة القدم، وذلك قبل أن يتم تغيير اسمه إلى نادي زد إف سي.

