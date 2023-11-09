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أحمد جودة - القاهرة - اقترب محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء لمدة 4 مواسم قادمة.

وينتهي تعاقد اللاعب مع المارد الأحمر بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له التوقيع لأي فريق يرغب في الحصول على خدماته بداية من يناير المقبل.

الاتفاق تم.. الأهلي يحسم تجديد عقد "ابن النادي" لمدة 4 مواسم

وعلم دوت الخليج الرياضي من مصدر داخل الأهلي، أن اللاعب أنهى الاتفاق مع امير توفيق مدير التعاقدات بالنادي على كافة التفاصيل الخاصة بتحديد التعاقد، ويتبقى فقط توقيع العقود.

وأضاف، أنه من المتوقع أن يوقع اللاعب على عقود تجديده خلال فترة التوقف المقبلة، حيث كان ينتظر مسؤولو الأهلي وصول محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف على ملف الكرة من السعودية، للحصول على الضوء الأخضر بشأن تجديد تعاقد اللاعب، لمدة 4 مواسم قادمة.

وحقق الأهلي فوزا هاما أمس الأربعاء على نظيره سيراميكا كيلو باترا بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

