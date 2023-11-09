نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقتك انتهى.. الوحدة السعودي يطيح بـ موسيماني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية، بأن نادي الوحدة الإماراتي قرر الإنفصال عن مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، وإسناد المهمام للهولندي آرنو بويتنويج مدرب فريق الرديف.

وجاء ذلك القرار حسب ما ذكرته جريدة "البيان الإماراتية"، إن النتائج الضعيفة التي قدمها الفريق بجانب المستوى الغير مقنع هي ما جعلت نادي الوحدة يفكر في إقالة موسيماني والإنفصال عنه، رغم تحقيق الفريق في أخر مباراتين الفوز على حساب اتحاد كلباء وعجمان.

وأسندت إدارة الوحدة مهام المدير الفني إلى الهولندي آرنو بويتنويج مدرب فريق الرديف، خلفًا لموسيماني.

وأوضحت التقارير، بإن بويتنويج يقود تدريبات الفريق اعتبارًا من غدا الجمعة، ويستأنف الفريق تدريباته عقب الراحة التي حصل عليها لمدة 4 أيام.

