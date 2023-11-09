نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يرفض الراحة.. الأهلي يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستأنف النادي الأهلي تدريباته مساء اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل.

يدخل النادي الأهلي معسكرًا مغلقًا مساء الغد بأحد فنادق الغردقة استعدادًا لمواجهة الجونة في دوري نايل.

كولر يرفض منح اللاعبين راحة سلبية

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات اليوم لضيق الوقت بين المباراتين سيراميكا كليوباترا أمس والجونة القادمة.

حقق الأهلي الفوز على سيراميكا كليوباترا في لقاء مؤجل من الأسبوع الثاني من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة الجونة في لقاء مؤجل من الأسبوع الخامس من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم السبت القادم على ستاد خالد بشارة بالجونة.