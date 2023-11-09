الاتحاد السكندري يواصل تدريباته استعدادًا لمواجهة زد في دوري نايل

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أحمد جودة - القاهرة -

يواصل نادي الاتحاد السكندري تدريباته مساء اليوم على ملعبه استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

يسعى طارق العشري المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري تصحيح أخطاء لاعبي الفريق التي ارتكبت في مباراة سموحة قبل مواجهة زد أف سي.

الاتحاد السكندري يخوض 4 مباريات ودية في فترة التوقف الدولي

يخوض نادي الاتحاد السكندري 4 مباريات ودية خلال فترة توقف الدولي الحالية استعدادًا لمواجهة زد أف سي في دوري نايل.

وحقق الاتحاد السكندري الفوز على سموحة بهدف دون رد ضمن لقاءات الجولة السادسة من منافسات دوري نايل.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري لمواجهة زد أف سي ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات دوري نايل والمقرر إقامتها مساء يوم 30 نوفمبر على ستاد الاسكندرية.

