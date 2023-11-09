نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الجونة، يوم السبت القادم، ويحتضن اللقاء ستاد خالد بشارة، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.



موعد مباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري



ويلتقي الأحمر مع الجونة يوم السبت القادم في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة، وبتوقيت مكة المكرمة- السعودية في تمام الساعة السادسة مساء، وبتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبي وأبوظبي، في تمام الساعة السابعة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الجونة في الدوري

وستُذاع مباراة الأهلي ضد الجونة عبر قناة أون تايم سبورتس، حيث تمتلك قنوات أون تايم سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات بطولة الدوري المصري.



ويدخل الأهلي المواجهة وهو في المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 12 نقاط، بينما يحتل الجونة المركز الـ 10برصيد 8 نقاط.

