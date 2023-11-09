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أحمد جودة - القاهرة - روي فيتوريا يعلن عن انضمام "25" لاعب لمعسكر المنتخب استعدادًا لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم

منتخب مصر.. استعدادًا لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم تعرف على قائمة المنتخب لمعسكر شهر نوفمبر.

أعلن المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا منذ قليل خلال المؤتمر صحفى عن قائمة المنتخب المصري استعدادًا لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون في الجولة الأولى والثانية لتصفيات المونديال.



منتخب مصر.. وشهدت القائمة تواجد أحمد فتوح والحارس محمد صبحي لاعبي الزمالك بالرغم من وجود خلافات مع إدارة النادي وتحوليهم لتحقيق معهم بعد مغادرة معسكر الفريق دون إذن من الإدارة قبل مباراة نادي زد، كما يتواجد لاعب النادي الأهلي أمام عاشور للمرة الأولى بعد تعافية من الإصابة.

ويسعى المنتخب المصري للتأهل للمونديال للمرة الرابعة في تاريخه، بعد تغير نظام التأهل للبطولة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وتخصيص9 مقاعد للقارة الإفريقية في النسخة المقبلة من البطولة.

قائمة المنتخب المصري لمعسكر شهر نوفمبر لمباراتي جيبوتي وسيراليون

منتخب مصر.. استعدادًا لخوض مباراتي جيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم تعرف على قائمة المنتخب لمعسكر شهر نوفمبر

منتخب مصر.. وجاءت قائمة المنتخب كالتالي

حراسة المرمى:- محمد الشناوي - محمد صبحي - أحمد الشناوي

خط الدفاع:- محمد هاني - عمر كمال - علي جبر - محمد عبد المنعم - أحمد سامي - رامي ربيعة - محمد حمدي - أحمد فتوح.

الوسط:- طارق حامد - مروان عطية - محمد النني - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - محمود حمادة - حمدي فتحي.

الهجوم:- محمد صلاح - مصطفي فتحي - مصطفي محمد - محمد شريف - محمود حسن تريزيجيه - عمر مرموش - حسين الشحات.

موعد مباراتي منتخب مصر وجيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم

منتخب مصر.. ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر وجيبوتي يوم 16 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة في تمام السادسة مساء في افتتاح مباريات الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم، فيما ستقام مباراة سيراليون بالجولة الثانية يوم 19 نوفمبر بدولة ليبريا في تمام الساعة الرابعة عصرا ضمن التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكان المنتخب المصري قد خاض مباراتين وديتين خلال شهر أكتوبر الماضي بدوله الإمارات أمام المنتخب الزامبي وانتصر بهدف نظيف احزره حمدي فتحي، كما لعب مباراة قوية أمام نظيره الجزائري انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.