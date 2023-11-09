القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وهلسنكي في دوري المؤتمر الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - يلتقي فريق آينتراخت فرانكفورت الذي يلعب بين صفوفه المصري عمر مرموش مع نظيره هلسنكي اليوم الخميس الموافق التاسع من شهر نوفمبر الجاري في بطولة دوري المؤتمر الأوروبي 2023-2024.

ويستضيف ملعب "هلسنكي الأولمبي"، هذه المواجهة القوية التي ستجمع بين فريقي آينتراخت فرانكفورت وهلسنكي مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي.

موعد مباراة آينتراخت فرانكفورت وهلسنكي

يطلق حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة آينتراخت فرانكفورت وهلسنكي اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة آينتراخت فرانكفورت وهلسنكي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة آينتراخت فرانكفورت ضد هلسنكي مساء اليوم الخميس، عبر قنواتها المشفرة.