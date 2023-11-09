نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انطلاق منافسات البطولة الأفريقية للقوس والسهم بمشاركة منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق اليوم الخميس في تونس منافسات البطولة الأفريقية الثالثة عشرة، للقوس والسهم،والمؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بمشاركة المنتخب المصري.

وتقام البطولة في مدينة نابل التونسية بداية من اليوم وحتى 12 نوفمبر الجاري، بمشاركة 96 لاعبا ولاعبة، يمثلون 20 دولة.

ويتأهل لدورة الألعاب الأولمبية أصحاب المراكز الأول والثاني في منافسات فردي الرجال والسيدات بالإضافة إلى صاحب المركز الأول في منافسات الزوجي المختلط.

ويمثل بعثة المنتخب في البطولة الأفريقية كل من، علي عبد البر ويوسف طلبة وشريف أشرف وبهاء عمرو وجنى علي وليندا شرف الدين وندى عزام ورنا كامل، ويترأس البعثة أحمد سامح عضو مجلس الإدارة، ويتولى تدريب المنتخب الدكتور ماجد محيي الدين.

وكان المنتخب المصري خاض تدريبه الأساسي مساء الأمس قبل انطلاق البطولة، بعدما أنهت بعثة المنتخب معسكرها الذي أقيم لمدة أربعة أيام قبل البطولة.

