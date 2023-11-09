نور الطيب لاعبة وادى دجلة تتأهل لنهائي كأس إيس ماليزيا للإسكواش

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت بطلة أندية وادى دجلة نور الطيب المصنفة الـ6 عالميًا، في التأهل لنهائي كأس "أيس ماليزيا" للإسكواش، بعد تغلبها على اللاعبة سيفاسانجاري سوبرامانيام- المصنفة الـ32 عالميًا- في الدورالسابق بنتيجة (3-1) بواقع نقاط (10-12) (11-3) (11-1) (11-5)، يأتي ذلك استكمالًا للأداء المتميز لبطلات "دجلة" في كبرى البطولات المحلية والدولية.



وسبق أن نجحت البطلة نور الطيب في الفوز بلقب بطولة ساوث ويسترن، المقامة بولاية تكساس الأمريكية، لتحقق أول بطولة في موسم 2023/2024.



وتمتلك نور الطيب مسيرة حافلة بالإنجازات بلعبة الإسكواش أبرزها الفوز ببطولات هونج كونج المفتوحة عام 2014، وإنجلترا المفتوحة عام 2015، و"كارول ويمولر" عام 2018، وبطولتي كليفلاند وجراسهوبر عام 2019، قبل أن تعتزل لفترة قصيرة عام 2020 لظروف الحمل، وتعاود اللعب مرة ثانية وتنضم لصفوف وادى دجلة.



وأسهمت أندية وادى دجلة بشكل فعال في تطوير لعبة الإسكواش في مصر من خلال إنشاء أكبر عدد من ملاعب الإسكواش على مستوى العالم بلغت 82 ملعبًا داخل 9 فروع مختلفة، كما أسست أكبر أكاديمية في العالم بلغ عدد اللاعبين فيها أكثر من 2500 لاعب ولاعبة، وانعكست نتائج هذه الجهود في فوز فريق النادي ببطولة الدوري العام للإسكواش لمدة 6 مواسم متتالية، وتتويج مصر ببطولات دولية، بالإضافة إلى تصدر لاعبيها التصنيف الدولي للعبة.

