نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المهندس عمر عثمان يعلن عن خطه لدعم نادي تجديف المقاولون العرب حتي نهايه 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقي اليوم المهندس عمر عثمان عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على رياضات التجديف والكانوي والكياك أسرة التجديف والكانوي والكياك بعض أعضاء المنتخبات القومية المصرية بمقر نادي التجديف بالجيزة.

وكان أول لقاء للمهندس عمر عثمان المشرف العام علي الألعاب الرياضية بنادي التجديف لقاءا خاصا بقاعة ال "VIB" مع بعض مؤسسي رياضات التجديف والكانوي والكياك في المقاولون العرب ومصر وهم كل من المهندس محمد طه المدير الفني للمنتخبات الوطنية للتجديف ورئيس جهاز التجديف بالمقاولون العرب الأسبق والكابتن خالد محمد عبدالله رئيس جهاز التجديف والكانوي والكياك بالمقاولون العرب حاليا بحضور الكابتن أحمد الرويعي مدير عام نادي التجديف.

عمر عثمان يعلن عن خطه لدعم نادي تجديف المقاولون العرب

ثم عقد المهندس عمر عثمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على رياضات التجديف والكانوي والكياك بالنادي لقاءا موسعا مع بعض أبطال وبطلات مصر والعرب وإفريقيا والمقاولون العرب في التجديف والكانوي والكياك، بحضور الكابتن خالد محمد عبدالله رئيس جهاز التجديف والكانوي والكياك بالنادي، والمهندس محمد طه رئيس جهاز المنتخبات الوطنية للتجديف، والكابتن أحمد الرويعي مدير عام النادي، والكابتن عمر عبدالحميد المدير الفني للكياك والكانوي بنادي المقاولون العرب، والكابتن عبدالرازق ابو ضيف والكابتن أحمد سعيد مدربين فرق الرجال تجديف والكابتن شمس المدير الإداري للتجديف بالنادي.

وبدأ الكابتن خالد محمد عبدالله رئيس جهاز التجديف والكانوي بالنادي كلمته في اللقاء بالترحيب بالمهندس عمر عثمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبه وتقديمة لأسرة التجديف والكانوي والكياك والمدربين.

وبدأ عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام اللعبه المهندس عمر عثمان حديثه موجها الشكر للاعبين واللاعبات أبطال المقاولون العرب في البطولة العربية والافريقية علي نتائجهم المشرفة وكذلك الإشادة بجهود الجهاز الفني والإداري للنادي بقيادة الكابتن خالد محمد عبدالله.

وشارك في اللقاء نخبه من اللاعبين واللاعبات الأبطال هم كل من: يوسف ممدوح، وسهيل أحمد، وفرح هويدي، وغادة ندي، وهنا محمد، وأيه محمد، ويحي زكريا، وعبدالرحمن هشام، وسيف الدين عز الدين، وربي حسام الدين، وجني مصباح، ونورا مصطفي.

واستهل المهندس عمر عثمان حديثه خلال لقائه مع الأجهزة الفنية واللاعبين بنقل تحيات وتقدير المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب لأسرة التجديف والكانوي والكياك واللاعبين الأبطال علي نتائجهم الوطنية المشرفة.

وطلب المهندس عمر عثمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبه من جميع اللاعبين واللاعبات بعرض كافه المعوقات التي تواجههم من أجل الاستماع إليهم وتلبيه احتياجاتهم.

وعلي الفور لبي لاعبي نادي المقاولون العرب نداء المهندس عمر عثمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبه وتحدثوا بحريه تامه حيث قال البطل سيف الدين عز الدين: نحن في حاجه ماسه إلي الدعم المادي الذي يحفز اللاعبين علي تحقيق أفضل النتائج في كافة البطولات وبين أنة يقيم في القاهرة الجديدة وانة يتكلف انتقالات يومية أكثر من مائة جنيه.

واسردت البطله الدولية غادة ندي قصه معاناتها مع اللعبه حتي وصلت لما فيه الآن وطالبت بضرورة إكتمال المنظومة التدريبية من الأدوات وخلافه علي الوجه الأكمل لأننا تعودنا على علي حصد البطولات ورفع إسم مصر عاليا خفاقا لذلك علي إدارة النادي أن توفر الأدوات اللازمة لإتمام العمليه التدريبية من مراكب ومجاديف.

وأكد الكابتن خالد محمد عبدالله رئيس جهاز التجديف والكانوي والكياك بالمقاولون العرب علي كلام اللاعبين بأنة منذ عام 2009 لم يتم شراء أدوات جديدة وأن المراكب والمجاديف تهالكت وأننا نقوم بصيانتها رغم عدم توافر قطع غيار لها ويوجد عجز شديد في المجاديف.

وقال البطل يوسف ممدوح أن المراكب في حاجه ماسه إلي صيانة بصفه مستمرة وفي حاجه إلي مراكب جديدة لأنه منذ 2015 لم يتم تجديد المراكب واوزانهم زائد عن المعدل الطبيعي لأن معظمهم مطبلين فبالتالي يتسببوا في تعطيل اللاعبين عن تحقيق النتائج المرجوة منهم.

وبعد الإستماع والإنصات الجيد لأبطال مصر والعرب وإفريقيا أبناء المقاولون العرب قال المهندس عمر عثمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبه بالنادي اوعدكم بوضع خطه عاجله لتدعيم نادي التجديف ليتم تغطيه إحتياجات النادي من مراكب ومجاديف وارجوميتر وغيرها من الأدوات طوال مدة مجلس إدارة النادي حتي عام 2025 من خلال توفير الإحتياجات الأولية لكي نحقق الهدف وكذلك وضع طلبات جميع اللاعبين من أبناء المقاولون العرب خاصة الأبطال في برنامج زمني لتلبيتها.

وبين عضو مجلس الإدارة أن الدعم سيكون لجميع اللاعبين في النادي وسيكون هناك إهتمام ودعم أكثر خاص بالأبطال أعضاء المنتخبات القومية المصرية أبناء المقاولون العرب.

وأكد المهندس عمر عثمان أن المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب لم ولن يتاخر أبدا في دعم ومساندة اللاعبين أبناء المقاولون العرب وأن المرة القادمة بمشية آلله تعالي سيكون المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب معكم.

وبين عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبه المهندس عمر عثمان أن النشاط الرياضي بالمقاولون العرب له أهداف وطنيه داخليه وخارجيه خالصه وأن رياضتي التجديف وكرة القدم بالمقاولون العرب قد عبرت الحدود المصرية من خلال تواجدها علي قمة الساحة الرياضيه العربية والأفريقية بل وصل أبناء المقاولون العرب إلي الساحة الدولية من خلال عضويتهم ونتائجهم الذهبية المشرفة في المنتخبات الوطنية.

وأشار عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبه بأنة سينضم هو شخصيا لممارسة رياضة التجديف في القريب العاجل نظرا لعشقه وحبه لها تشجيعا ودعما للأبطال.

واثني بدورة المهندس عمر عثمان عضو مجلس إدارة نادي المقاولون العرب والمشرف العام على الألعاب الرياضية بنادي التجديف علي صبر وجهود اللاعبين أبناء المقاولون العرب واستمرارهم في تقلد البطولات الدوليه وانة رغم قله الدعم حققوا البطولات والذهب العربي والأفريقي.

وأضاف المهندس عمر عثمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبه بالمقاولون العرب أن الفترة القادمة ستكون الأفضل بمشية آلله تعالي للجميع دون إستثناء.

وقام المهندس عمر عثمان بمصافحة اللاعبين وتمني لهم التوفيق والسداد والفوز بالبطولة الأفريقية والتأهل لدورة الألعاب الأولمبية بباريس بالعاصمة النيجيرية أبوجا وحفز لاعبي المنتخب بأنة يوجد فرع لشركة المقاولون العرب بنيجريا وأنة سيقوم بدورة بإبلاغ الفرع من أجل دعم ومؤازرة أبطال المقاولون العرب هناك وأعلن اللاعبين عن سعادتهم الغامرة من سماع هذا الخبر وقالوا أنة سيؤثر عليهم بالإيجاب وسيرفع الروح المعنوية لهم.

وفي نهايه اللقاء قام الكابتن خالد محمد عبدالله رئيس جهاز التجديف والكانوي بالمقاولون العرب بتوجيه الشكر لعضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على اللعبه المهندس عمر عثمان قائلا شاكر افضالك وجودك بيننا اسعدنا.

وبعد أن غادر اللاعبين والاجهزة الفنية مقر النادي عقد المهندس عمر عثمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على اللعبه اجتماعا خاصا مع الكابتن خالد محمد عبدالله رئيس جهاز التجديف والكانوي والكياك بالنادي والكابتن أحمد الروعي مدير عام نادي التجديف.

وقال الكابتن خالد محمد عبدالله رئيس جهاز التجديف والكانوي بالنادي أنة يتوجه بالشكر والتقدير والعرفان للمحاسب الكبير الكابتن علي العسال المشرف العام علي نادي المقاولون العرب نظرا لجهودة المخلصة في دعم ومساندة ومؤازرة رياضات التجديف والكانوي والكياك بالنادي وأنة مهما تكلمنا فلن نستطيع أن نوفيه حقه لأنه يعمل في صمت ليل نهار من أجل نجاح المنظومة الرياضية بأكملها وجميع المدربين والإداريين واللاعبين يكنوا له كل تقدير واحترام لانة رياضي من طراز فريد من نوعه وأن الكابتن علي العسال المشرف العام علي نادي المقاولون العرب له تاريخ رياضي وطني مشرف وحافل بالإنجازات الغير مسبوقة فهو بطل مصر الدولي في الكرة الطائرة والمدرب العام للنادي الأهلي في عصره الذهبي ورئيس جهاز الكرة الطائرة بنادي المقاولون العرب سابقا وله مواقف إنسانية نبيله.