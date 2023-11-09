الدوري الإفريقي لكرة السلة يبدأ موسمه الرابع في مارس 2024 من جنوب إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدوري الإفريقي لكرة السلة (BAL) اليوم بأن الموسم الرابع الممتد للدوري سيبدأ في مارس عام 2024 في جنوب إفريقيا. سيضم موسم (BAL) لعام 2024 أفضل 12 فريق من 12 دولة إفريقية ليلعبوا 48 مباراة في أربعة بلدان أفريقية هي جنوب إفريقيا، ومصر، والسنغال، ووروندا خلال خمسة أشهر، وتحدد لعب المباريات الأولى لـ (BAL) في جنوب إفريقيا، وتعد هذه المرة الأولى التي سيلعب فيها الدوري في أربعة بلدان مختلفة.

الدوري الإفريقي لكرة السلة يبدأ موسمه الرابع

إقامة 48 مباراة في أربعة بلدان مختلفة.. والمباراة الافتتاحية لـ (BAL) في جنوب إفريقيا ضمن مجموعة كالياري الجديدة

يمكن للمعجبين زيارة الموقع BAL.NBA.com لتسجيل رغبتهم بالحصول على بطاقات

انضمام البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير إلى مجلس تنمية رواندا ونايك وماركة جوردن وويلسون وإيه بي إن بيف وأنفول سيتيوهينيسي ورواند اير كشركاء رسميين لـ (BAL).

ولأول مرة أيضًا، سيتم تقسيم الفرق الـ 12 إلى ثلاث مجموعات مكونة من أربعة فرق. ستلعب كل مجموعة ضمن مرحلة مكونة من 12 مباراة حيث سيواجه كل فريق منهم الفرق الثلاثة المتبقية في مجموعته مرتين. المرحلة الافتتاحية لمباريات مجموعة كالياري ستبدأ في مارس، ستتبعها مرحلة مباريات مجموعة النيل في أبريل، ثم مرحلة مباريات مجموعة صحارى في مايو. أفضل فريقين من كل مجموعة، والفرق التي تحوز على المركز الثالث من جميع المجموعات سيسافرون إلى رواندا لخوض أربع مباريات تنافسية يتبعها تصفيات مكونة من ثمانية مباريات إقصائية ونهائية ابتداءً من شهر مايو حتى شهر يونيو.

سيعلن الدوري عن المدن المضيفة، والملاعب، والتواريخ، والمعلومات المتعلقة بكيفية شراء التذاكر لموسم عام 2024 للدوري الإفريقي لكرة السلة في الأسابيع المقبلة. ابتداءً من اليوم، يمكن للمعجبين تسجيل اهتمامهم بالحصول على بطاقات لحضور المباريات في الأسواق الأربعة عن طريق زيارة موقع BAL.NBA.com.

أعلن (BAL) اليوم أيضًا عن انضمام البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير كشريك رسمي لموسم (BAL) لعام 2024. سيتعاون (BAL) مع البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير في "BAL Advance"، وهو برنامج جديد يهدف إلى دعم التطور الشامل للاعبين والفرق في (BAL) وفقًا لاحتياجاتهم الخاصة، وأهدافهم، ومشاريعهم، واهتماماتهم. سيقدم البرنامج للاعبين فرصًا تقدمية احترافية ضمن إطار أكبر في مجال الرياضة، وتشمل إدارة الحدث، والبث الإذاعي، والتحليل، والتكنولوجيا، وغيرها.

وقال رئيس (BAL) أمادو جالو فال: "نحن متحمسون لتوسيع أثرنا في الموسم الرابع لـ (BAL) وأن نسمح للمزيد من الجماهير بتجربة حماس هذا الدوري التاريخي، وتُلعب المباريات الأولى لـ (BAL) في جنوب إفريقيا التي تحظى بشعبية كبيرة لهذه الرياضة بالفعل." وأضاف: "نتطلع قدمًا لمتابعة اندفاع مواسمنا الثلاثة السابقة وأن نستمر بتقديم رياضة كرة السلة بأبهى صورة وتقديم متعة تمثل قارة إفريقيا على الساحة العالمية."

من جانبه، قال رئيس (FIBA) إفريقيا أنيبال مناف: "نحن مسرورون بقدوم الموسم الرابع من (BAL) قريبًا، وقد تم تمديده ليشمل بلدان إفريقية من كل أنحاء القارة،" وأضاف: "لدى (BAL) تأثير إيجابي على اللاعبين وعلى رياضة كرة السلة في إفريقيا. يَعِد الموسم القادم بتقديم مباريات كرة سلة أكثر حماسة ليستمتع بها الجمهور. بينما نشهد أداءً عظيمًا في دورة التأهل "Road to BAL" ونشهد مشاركة المزيد من الدول الإفريقية، يمكننا أن نرتقب بشوق إلى اللحظات الحماسية التي سيجلبها الموسم المقبل من (BAL)."

سيتأهل أبطال الدوري المحلي من 12 دولة أفريقية للمشاركة في (BAL) مجددًا، ويشمل ذلك دورة التأهل Road to the BAL التي تم تنظيمها من قبل (FIBA) في جميع أنحاء قارة إفريقيا ابتداءً من شهر أكتوبر (تشرين الأول) حتى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2023.

من أجل الموسم الرابع الممتد، سيضم برنامج (BAL Elevate) متدربًا واحدًا من أكاديمية أن بي إيه الإفريقية إلى كل فريق من فرق (BAL) الـ 12. سيقدم (BAL Elevate) مجددًا الفرصة للجيل التالي من المتدربين الإفريقيين للمشاركة في دوري احترافي لكي يظهروا مواهبهم على المسرح العالمي، ويساعدوا فرقهم المعينة في التنافس على لقب بطولة (BAL) لعام 2024. خلال الموسمين المنصرمين لـ (BAL)، شارك تسعة لاعبين من (BAL Elevate) في نجاح فرقهم المعينة وتأهلوا ليصبحوا لاعبين في تلك الفرق، أو للالتزام بمدارس (NCAA Division I) في الولايات المتحدة الأمريكية، أو لإبرام عقود احترافية، وتشمل عقودًا مع (NBA G League Ignite).

لجنة تنمية رواندا، نايك، وماركة جوردن، وويلسون سيعودون كشركاء أساسيين لـ (BAL). يتضمن فهرس شركاء التسويق الخاص بالدوري، إيه بي إن بيف، وأنفول سيتي، وهينيسي ورواند اير.

بالإضافة إلى المباريات، سيستضيف (BAL) برامج تنمية وتأثير اجتماعي للشباب في الأسواق الأربعة والتي ستشمل المعجبين، واللاعبين، والمدربين، والحكام، والمجتمع المحلي، وستتضمن معسكرات وورش عمل للفتيات الشابات كجزء من (BAL4HER)، وهي منصة الدوري الخاصة بدعم المساواة بين الجنسين في البيئة الرياضية الإفريقية. بالتوازي مع المباريات الإقصائية والنهائية، سيستضيف (BAL) قمته الابتكارية الثالثة، وهو اجتماع سنوي للرواد الإفريقيين في مجال الأعمال، والتكنولوجيا، والرياضة، والترفيه لمناقشة الصيحات والفرض المتاحة لتطوير رياضة كرة السلة بشكل مستمر في القارة.

في 23 مارس من عام 2023، هزم فريق الأهلي المصري فريق اي اس دوانس السنغالي بنتيجة 80-65 وفاز بنهائيات (BAL) لعام 2023، والتي حصلت في ملعب BK وشاهدها الجمهور في 214 دولة وبـ 17 لغة. خلال موسم عام 2023، استقبل (BAL) ما يزيد عن 70،000 من الجمهور، والضيوف، وهيئات الدوري والفرق، وآخرين من أصحاب الحصص الذين أتوا من كل أنحاء العالم لمشاهدة المباريات والمشاركة بالنشاطات الأخرى.