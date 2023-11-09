نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "عقب ظهورها في البرنابيو".. وكيلة هالاند تكشف المستور حول رحيله إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنتظر جماهير وعاشقي نادي ريال مدريد الإسباني في الفترة الأخيرة، الانتهاء من بعض الصفقات الكبرى، لتدعيم صفوف الميرنجي، خلال الموسم الحالي بعد رحيل العديد من نجوم خط الهجوم في الانتقالات الصيفية الماضية.

وتضع إدارة فلورنتينو بيريز، صفقتين من العيار الثقيل على طاولة المفاوضات في الوقت الحالي، والخاصة بالفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، والنرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكيلة هالاند توضح حقيقة انتقاله إلى ريال مدريد

وأثارت البرازيلية رافائيلا بيمنتا، وكيلة أعمال المهاجم النرويجي، قلقا كبيرا بعد ظهورها في مدرجات ملعب السانتياجو برنابيو في المواجهة الأخيرة أمام سبورتينج براجا البرتغالي، بدوري أبطال أوروبا، حيث ربطت الجماهير سبب تواجدها بانتقال اللاعب إلى الملكي.

وصرحت وكيلة اللاعب في برنامج الشيرنجيتو قائلة:" سبب ظهوري في المباراة إني حضرت رفقت ماكسويل وجرانيرو".

وأوضحت: "لم تكون هذه المرة الأولى التي أظهر في مواجهات ريال مدريد، فقد تواجدت بالعام الماضي في مواجهة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال".

واختتمت:" كل ما يتم نشره حول حديثي مع رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، لم يحدث مطلقا".