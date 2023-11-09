المصري يحدد آخر موعد لتجديد الاشتراكات السنوية لأعضاء الجمعية العمومية

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أحمد جودة - القاهرة -

أعلن مجلس إدارة النادي المصري عن آخر موعد لتجديد الاشتراكات السنوية للسادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي المصري للعام المالي 2024/2023 والمقرر إقامته في الساعة الثانية عصر يوم الجمعة الموافق السابع عشر من نوفمبر الجاري هووذلك وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

تضمنت لائحة النادي المصري على غلق باب التجديد للاشتراكات السنوية قبل انعقاد الجمعية العمومية للنادي بخمسة عشر يومًا حيث تعقد الجمعية العمومية للنادي يوم السبت الموافق الثاني من شهر ديسمبر المقبل.

يستأنف المصري مرانه عصر الجمعة على ملعب الكلية الحربية بالقاهرة استعدادا لمواجهة نظيره فريق إنبي بالجولة السابعة من الدوري والمقرر اقامتها في الرابعة عصر الجمعة الموافق الأول من ديسمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

قرر علي ماهر المدير الفني للنادي المصري منح لاعبيه راحة لمدة أربعة أيام وذلك عقب مباراة البنك الأهلي بالجولة السادسة.

يسعي علي ماهر بتصحيح الأخطاء التي وقع بها لاعبيه وتسببت في الخسارة برباعية نظيفة أمام البنك الأهلي.

أصدر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي قرار بإيقاف مستحقات لاعبي الفريق الأول للكرة بالنادي لأجلٍ غير مسمى مع توقيع عقوبة خصم 250 ألف جنيه من مستحقات كل لاعب.

