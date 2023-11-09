نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيرتدي قميص البارسا والتانجو.. تفاصيل مباراة برشلونة والأرجنتين المنتظرة في ليلة وداع "ميسي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تعمل إدارة نادي برشلونة الإسباني في الفترة الحالية، على وجود خطة منظمة لتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي الحالي، وأسطورة البارسا السابقة، لتوديع عاشقيه لآخر مرة داخل الكامب نو.

وكانت جماهير برشلونة، تحلم هذا الموسم بعودة ميسي من جديد بقميص البارسا، إلا أن الأمر أصبح مستحيل في الفترة القادمة.

- تفاصيل مباراة برشلونة والأرجنتين

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مسؤولو البلوجرانا، يخططون للتواصل مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، لتنظيم مباراة تكريمية أمام البارسا في ملعب الكامب نو، لتكريم أسطورة الفريق، ليونيل ميسي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة تسعى لتنظيم هذا الحدث، في الذكرى 125 لإنشاء البارسا، على أن يلعب ميسي المباراة كاملة، شوط بقميص العملاق الكتالوني، وشوط بقميص المنتخب الأرجنتيني.

واختتمت:" أنه سيتم إحضار نسخة كأس العالم الأخيرة التي توج بها المنتخب الأرجنتيني، ليحتفل بها ميسي رفقة جماهير ناديه التي تعشقه، ولم تتمكن من توديعه وقت رحيله عن الكامب نو في المواسم الماضية".

