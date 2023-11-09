نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فيرمينو يفضح ماني ويكشف كواليس أسباب كراهيته لـ "محمد صلاح" في ليفربول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، نجم فريق أهلي جدة السعودي، مفاجأة مدوية بشأن الخلاف القديم، بين ثنائي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح وساديو ماني، والتي ظهرت على الشاشات في إحدى المباريات.

ورحل السنغالي ماني في الموسم قبل الماضي عن صفوف الأنفيلد، بعد انتقاله إلى بايرن ميونيخ الألماني، لينتهي به المطاف هذا الموسم، بقميص النصر السعودي.

فيرمينو يكشف أسرار خلاف ماني وصلاح

وفي تصريحات لفيرمينيو عبر صحيفة "ذا جارديان" البريطانية: " أن العلاقة بين اللاعبين لم تكن جيدة على الإطلاق داخل الملعب، وذلك ما ظهر أمام الجماهير في مواجهة بيرنلي وقتها، بعد اعتراض ملني بشكل جنوني على قرار استبداله".

وتابع:" ماني لم يكن غضبه وصيحاته على دكة البدلاء بسبب خروجه، بل بسبب عدم مساعدة صلاح له داخل الملعب، خاصة في كرة سهلة قبل التبديل، فضل صلاح التسديد عن التمرير لساديو المنفرد بالمرمى، لغتي الإنجليزية ليست قوية، لذا لا استطيع أن أفهم صيحات ماني وقتها بشكل واضح".

وأختتم:" حاولت مرارا وتكرارا، تهدئة الأوضاع بينهم ونزع الخلاف وأيضا يورجن كلوب، لكن العلاقة بينهما كانت متوترة بشكل غير طبيعي، كنت أشاهد وأنا بينهم نظراتهم المتهجمة لبعض، وحركات الجسد أثبتت الكثير".