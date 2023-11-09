نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم المصري يزين قائمة المنتخب استعدادًا لمباراتي چيبوتي وسيراليون بتصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن البرتغالي روي ڤيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، عن قائمة المنتخب لمعسكره المغلق المقرر إقامته خلال شهر نوفمبر الجاري استعدادًا لخوض مباراتي الجولتين الاولى والثانية من تصفيات كأس العالم.

وضمت قائمة المعسكر 25 لاعب من بينهم محمود حمادة لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري.

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم للدخول فى معسكر مغلق خلال الفترة من 13 حتى 21 نوفمبر الحالي ويتخلله مباراتان الأولي ضد جيبوتي يوم 16 في القاهرة والثانية ضد سيراليون يوم 19 في ليبريا بالجولتين الأولى والثانية من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

الجدير بالذكر أن مباراة منتخب مصر وچيبوتي ستقام في تمام الساعة السادسة مساء يوم الخميس الموافق السادس عشر من نوفمبر باستاد القاهرة، فيما تقام مباراة سيراليون في تمام الساعة الرابعة عصر يوم الأحد الموافق التاسع عشر من الشهر ذاته بليبيريا.

