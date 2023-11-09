نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهاية النزاع.. الاتحاد الأفريقي "كاف" يعلن استمرار شراكته مع بي إن سبورتس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب اليوم الخميس، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (“CAF”) عن سعادته بإعادة الإلتزام بشراكته مع beIN بعد توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن المسائل التي كانت محل نزاع.

كما أجرت beIN وCAF مناقشات أدت إلى إعادة تأسيس شراكة متبادلة المنفعة بين الطرفين.

موتسيبي: يسر CAF تجديد التزامه بالشراكة مع beIN

وصرح رئيس CAF الدكتور باتريس موتسيبي قائلًا: “CAF ملتزم بشدة بتعزيز مصالح جميع الرعاة والشركاء وبناء علاقات متبادلة المنفعة معهم ومع جميع أصحاب المصلحة لدينا".

واكمل: "ويُعد الالتزام بالحوكمة الجيدة والأخلاق وأفضل الممارسات العالمية جزءًا أساسيًا وحاسمًا من الثقافة والطريقة التي يعمل بها CAF ويدير أعماله. لكي تكون كرة القدم في إفريقيا قادرة على المنافسة عالميًا ومكتفية ذاتيًا، يجب أن تكون جودة كرة القدم الأفريقية ذات مستوى عالمي وجذابة لمشاهدي كرة القدم والجهات الراعية والشركاء".

وواصل: " هناك حاجة أيضًا إلى موارد مالية كبيرة للاستثمار في أكاديميات الشباب وأندية كرة القدم والمنتخبات الوطنية والاتحادات الأعضاء في CAF والملاعب والبنية التحتية والمرافق الأخرى لكرة القدم. CAF سعيد بذلك".

واختتم: "شراكتنا مع beIN ونحن ملتزمون بتنمية هذه العلاقة وتوسيعها بما يعود بالنفع على الطرفين".