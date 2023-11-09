الركراكي يعلن عن قائمة المغرب لمباراتي أريتريا وتنزانيا في تصفيات كأس العالم

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أحمد جودة - القاهرة - كشف اليوم الخميس، وليد الركراكي مدرب المغرب، عن قائمة فريقه لمباراتي أريتريا وتنزانيا في تصفيات كأس العالم 2026 التي تقام هذا الشهر.

ويواجه منتخب المغرب نظيره إريتريا يوم 16 نوفمبر، التي تقام في أغادير في أولى مباريات تصفيات كأس العالم، وعقب ذلك يستعد لملاقاة تنزانيا في دار السلام يوم 21 في الجولة الثانية.

قائمة المغرب لمباراتي أريتريا وتنزانيا في تصفيات كأس العالم

وشهدت القائمة غياب، عبد الرزاق حمد الله مهاجم اتحاد جدة، فيما خرج محمد الشيبي لاعب بيراميدز من القائمة رغم تواجده في القائمة الأولية.

وجاءت قائمة المغرب كالتالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو - منير المحمدي - المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: نايف أكرد - نصير مزراوي - غانم سايس - عبد الكبير أبقار - أشرف حكيمي - أيوب العملود - يحيى عطية الله.

خط الوسط: سفيان أمرابط - يحيى جبران - أمير ريتشاردسون - عز الدين أناحي - إسماعيل صيباري، بلال الخنوس - عبد الحميد صابيري.

خط الهجوم: يوسف النصيري - أيوب الكعبي - طارق تيسودالي - أمين عدلي - أمين حارث - حكيم زياش - سفيان ديوب - عبد الصمد الزلزولي.