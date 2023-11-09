نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روي فيتوريا يتحدث عن ضم فتوح للمنتخب ومباراتي تصفيات كأس العالم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، إن منتخبات إفريقيا تتطورت بشكل كبير، مشيرا إلى استعداده بشكل جيد للمباريات القادمة.

روي فيتوريا:منتخب مصر كبير ونسعى لتحقيق نتائج إيجابية

وصرح روي فيتوريا في تصريحات عبر الموتمر الصحفي: "لدي فلسفة في تغيير حراس المرمى في المعسكرات، استعنت بأحمد الشناوي بدلا من محمد أبو جبل في المعسكر القادم".

وتابع: "لدينا مباراتين في تصفيات كأس العالم سنعمل على تحقيق الفوز في المباراتين وحصد الثلاث نقاط لتصدر المجموعة مبكرًا".

وأضاف: "ضم أحمد أبو الفتوح في المعسكر القادم قرار فني وليس له علاقة بإيقافه مع نادي الزمالك".

واختتم: "اختيارات اللاعبين جاءت بناء على مشاهدة جميع اللاعبين في مباريات الدوري الماضية قبل التوقف الدولي الحالي".

يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب جيبوتي ضمن لقاءات الجولة الأولي من تصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 والمقرر إقامتها مساء يوم 16 نوفمبر الحالي على ستاد القاهرة.