نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منافسات الدارتس لأول مرة فى نادي المقاولون العرب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف نادى المقاولون العرب بطولة الجهورية الثالثة للدارتس التى تستمر على مدار ثلاثة ايام تبد أ من الخميس 9 نوفمبر وحتى السبت 11 نوفمبر 2023 بمشاركة 170 لاعب ولاعبة من من 14 نادى من الاندية الاعضاء بالاتحاد.

الدارتس لاول مرة فى المقاولون العرب

و تأتى استضافة نادى المقاولون للبطولة فى اعقاب تسجيل عضويته رسميا بالاتحاد المصري للدارتس ليكون اول الاندية الجماهيرية بالقاهرة وفى ضوء ريادة وشعبية كبيرة تميز النادى وتعكس حرص مجلس اداراته على تلبية مطالب أعضاؤه والدفع بأعداد كبيرة من لاعبى النادى إلى قطاع البطولة على المستويات المحلية والاقليمية والدولية عبر اكادميات المتخصصة تدار على اسس علمية شكلت نقطة تميز واضحة فى جميع الالعاب التى تمارس فى جناب النادى العريق .

و قد فتح النادى ابوابه لجميع الراغبين فى حضور البطولة والاشتراك والاطلاع على رياضة الدارتس عن قرب من جميع المحافظات المصرية خلال فاعليات البطولة مع اتاحة التسجيل بالاتحاد المصرى للدارتس الذة يستعد للمشاركة على المستوى العربي والافريقي فى كل من البحرين وتونس وعلى المستوى الدولي فى بطولة مصر الدولية المزمع اقامتها فى اغسطس القادم بمدينة العلمين الجديدة.

و قد صرحت الاعلامية هبة عبد العزيز عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري للدارتس ورئيس لجنة العضوية والتسويق الرياضى بأن هذه البطولة ستكون فرصة كبيرة لتوسيع نطاق العضوية بالاتحاد على مستوى اللاعبين والاندية وكذا فتح فرص عمل فى مجال التدريب والتحكيم لخريجى كليات علوم الرياضة فى مصر لتلبية مطالب التوسع التى يشهدها الاتحاد حاليا بعد حيازة مصر لاول ميدالية فى بطولة كأس العالم للدارتس التى اقيمت هذا العام سبتمبر2023 الماضى بالدنمارك.