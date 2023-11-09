موعد مباراة ريال بيتيس وأريس ليماسول في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاقي ومتابعي كرة القدم الأوروبية، موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس الأسباني ضد أريس ليماسول في الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.



ما موعد مباراة ريال بيتيس ضد اريس ليماسول في الدوري الأوروبي؟



يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس الأسباني ضد أريس ليماسول مساء اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023 في الجولة الرابعة من منافسات الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.



ومن المقرر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية الثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.



يستضيف ملعب بينيتو فيامارين المباراة المرتقبة بين نادي ريال بيتيس الأسباني ضد أريس ليماسول في الدوري الأوروبي موسم 2023-2024.



تردد القنوات الناقلة لمباراة ريال بيتيس ضد أريس ليماسول؟



تذاع أحداث مباراة ريال بيتيس ضد أريس ليماسول عبر قناة بي إن سبورتس 3 القطرية والتي تعتبر الناقل الحصري لمشاهدة مباريات الدوري الأوروبي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



التردد: 11013

الاستقطاب: أفقي

القمر الصناعي: نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD



تردد قناة بي إن سبورت 3 2024 على سهيل سات

التردد: 11547

الاستقطاب: عمودي

القمر الصناعي: سهيل سات

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

معدل الترميز: 27500

الجودة: HD



ما هو ترتيب المجموعة الثالثة في جدول ترتيب الدوري الأوروبي؟



ريال بيتيس، 6 نقاط

رينجرز، 4 نقاط

سبارتا براخا، 4 نقاط

أريس ليماسول، 3 نقاط

