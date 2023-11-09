نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يعلن تجديد عقد نجمه حتى 2029 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي منذ قليل، عن تجديد عقد فيدريكو فالفيردي لاعب خط وسط الفريق حتى عام 2029.

بيان ريال مدريد لتجديد عقد فالفيردي

وقال نادي ريال مدريد في بيانه: "اتفق نادي ريال مدريد وفيدي فالفيردي على تمديد عقد اللاعب، الذي يظل مرتبطًا بالنادي حتى 30 يونيو 2029".

وتابع البيان: "وصل فالفيردي إلى ريال مدريد في يوليو 2016، عندما كان عمره 18 عامًا فقط. في مواسمه الستة التي دافع فيها عن قميص الفريق الأول، أصبح بالفعل أحد أفضل لاعبي خط الوسط في العالم.

لعب فيديريكو 220 مباراة، سجل فيها 19 هدفًا وفاز بـ 9 ألقاب: 1 دوري أبطال أوروبا، 2 كأس العالم للأندية، 1 كأس السوبر الأوروبي، 2 الدوري، 1 كأس الملك و2 كأس السوبر الإسباني".

وأتم: "حصل فالفيردي على جائزة أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر الإسباني 2020 والميدالية الفضية في كأس العالم للأندية 2023".