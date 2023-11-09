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أحمد جودة - القاهرة - ألقي القبض على داين راشورد، شقيق ووكيل اللاعب ماركوس راشفورد، في 20 أكتوبر من قبل شرطة ولاية فلوريدا الأمريكية بتهمة سوء المعاملة.

القبض على شقيق راشفورد ووكيل أعماله.. تفاصيل

وتم إطلاق سراح داين، الذي يعمل كوكيل للاعب بالتعاون مع شقيق آخر له (دواين)، بكفالة تبلغ قيمتها نحو 1500 إسترليني (1800 يورو)، وخضع لأمر تقييدي مؤقت حتى تتم المحاكمة.

وكشفت صحيفة التيليجراف البريطانية عن الخبر بعد خسارة مانشستر يونايتد الأربعاء أمام كوبنهاغن في مباراة تم فيها طرد راشفورد بسبب قيامه بدهس كاحل لاعب من الفريق المنافس، في الوقت الذي كان يتقدم فيه 'الشياطين الحمر' بهدفين مقابل لا شيء.