مارسيل كولر يرفض مقترح الجهاز المعاون للأهلي خلال فترة التوقف الدولي

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أحمد جودة - القاهرة - رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مقترح جهازه المعاون من أجل تطبيقه خلال فترة التوقف الدولي.

كولر يرفض مقترح الجهاز المعاون للأهلي

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب مشاركة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم المقبلة، حيث يواجه جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 من هذا الشهر.

وكان الجهاز المعاون اقترح خوض مباريات ودية خلال فترة التوقف الدولي، إلا أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني، رفض خوض أي مباريات ودية.

ويرفض كولر، خوض لاعبيه احتكاكات قوية خلال فترة التوقف بسبب ضغط المباريات وخوض لاعبيه عددًا كبيرًا من المباريات منذ بداية الموسم الحالى سواء فى السوبر الإفريقي أو الدورى المصرى أو دورى أبطال إفريقيا أو كأس مصر أو الدوري الإفريقي.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، يوم السبت المقبل على ملعب خالد بشارة في الغردقة ضمن مبارياته المؤجلة، قبل توقف مسابقة الدوري المصري.