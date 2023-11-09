ما موقف كولر من تعاقد الأهلي مع مدافع جديد في يناير القادم؟

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أحمد جودة - القاهرة - حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، موقفه من التعاقد من مدافع جديد لتدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

موقف كولر من تعاقد الأهلي مع مدافع جديد

ويرتبط النادي الأهلي بالتعاقد مع مدافع جديد خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل سعي المدير الفني لإيجاد عنصر بديل، بسبب الإصابات التي يتعرض لها اللاعبين.

وأكد مصدر داخل النادي الأهلي، أن كولر يسعى بالفعل لتدعيم الخط الخلفي، ولكن هناك اتجاه لتأجيل هذا الملف، حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وعقب نهاية الموسم الجاري.

وتأتي الرغبة في تأجيل ملف ضم عنصر دفاعي جديد، لتركيز الجهاز الفني، للتعاقد مع ظهير أيسر لتدعيم الجبهة اليسرى، خاصةً مع تقدم علي معلول بالعمر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، يوم السبت المقبل على ملعب خالد بشارة في الغردقة ضمن مبارياته المؤجلة، قبل توقف مسابقة الدوري المصري.