نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. استمرار غياب علي معلول عن مباريات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تأكد استمرار غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن المشاركة مع فريقه ضد الجونة، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

إصابة علي معلول نجم الأهلي

ويواصل التونسي علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، غيابه عن مباريات فريقه، لعدم تعافيه من إصابته التي تعرض لها خلال الفترة الماضية.

ويأتي غياب معلول في مباراة الجونة المقبلة، حيث لا يزال اللاعب يواصل برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد في العضلة الخلفية وأبعدته عن مباراتي المقاولون العرب وسيراميكا في الدوري.

ويؤدي علي معلول، جلسات علاج طبيعي في ‏الجيم، ضمن البرنامج العلاجي الذي ‏يخضع له لتجهيزه للعودة إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، يوم السبت المقبل على ملعب خالد بشارة في الغردقة ضمن مبارياته المؤجلة، قبل توقف مسابقة الدوري المصري.