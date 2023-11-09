نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يقرر مغادرة الأهلي في هذا التوقيت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، علي السفر إلي بلاده عقب خوض مباراة الجونة بعد غد السبت، بالدوري المصري.

سبب سفر كولر عقب مباراة الجونة

ويأتي سفر كولر إلى سويسرا، من أجل قضاء إجازة سريعة، واستغلال فترة الراحة السلبية التي يحصل عليها أندية الدوري، بسبب التوقف الدولي المقبل.

ومن المقرر أن يعود كولر إلى القاهرة عقب نهاية إجازته، استعدادًا لمواجهة نظيره ميدياما الغاني يوم 25 نوفمبر الجاري في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تتوقف بطولة الدوري المصري الممتاز، بسبب مشاركة منتخب مصر في تصفيات كأس العالم المقبلة، حيث يواجه جيبوتي وسيراليون يومي 16 و19 من هذا الشهر.

ويستعد الأهلي لمواجهة الجونة، يوم السبت المقبل على ملعب خالد بشارة في الغردقة ضمن مبارياته المؤجلة، قبل توقف مسابقة الدوري المصري.